Sünger Fabrikasında Çıkan Yangında Hayatını Kaybeden Muhasebe Müdürünün Ağabeyi İhmal İddiasında Bulundu

Fabrika yangınında ölen muhasebe müdürünün ağabeyi: İhmal olduğunu düşünüyorum

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki sünger fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden muhasebe müdürü Müge Çetinkaya'nın (56) ağabeyi Harun Raşit Ünal, "Bu işte kimin ihmali varsa araştırılmasını ve cezalandırılmasını istiyorum; ki bir daha böyle olaylar yaşanmasın. İhmal olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi'nde önceki gün sabah saatlerinde Hüseyin Dönmez'e ait 3 katlı sünger fabrikasında çıkan yangında muhasebe müdürü Müge Çetinkaya ile Irak uyruklu işçi Safra Nazım Alcan ve Suriye uyruklu işçi Hazım Cüneyt hayatını kaybetti. Fabrikanın sahibi Hüseyin Dönmez, gözaltına alınıp, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

Fabrikada 3 ay önce çalışmaya başlayan evli ve 2 çocuk annesi Müge Çetinkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çetinkaya'nın ağabeyi Harun Raşit Ünal, "Kardeşimi bir kere iş yerine bıraktığımda kardeşime 'Buranın kapısı nerede?' diye sordum. Böyle sormamım sebebi ise önünün sünger yığılı olmasından kaynaklıydı. 'Bir şey olursa buradan nasıl çıkacaksınız?' diye de kendisine söylemiştim. Orada o an gördüğümde yangın merdiveni, kapının olmadığı hiçbir tedbirin olmadığını gördüm. Böyle bir şey olacağını insan olay olduktan sonra daha iyi algılayabiliyor. Bu işte kimin ihmali varsa araştırılmasını ve cezalandırılmasını istiyorum; ki bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Orada çalışan insanların çoluk çocuğu var. İhmal olduğunu düşünüyorum. İnsan hayatının önünde daha ne olabilir? Ben orada gördüm ki insan hayatı en son planda" dedi.

Müge Çetinkaya'nın, üçüz çocuklarından Murat Çetinkaya'nın, 11 yıl önce 9 yaşındayken lösemiden hayatını kaybettiği öğrenildi. Çetinkaya'nın cenazesi yarın Karşıyaka Mezarlığında oğlunun mezarının yanında toprağa verilecek. (DHA)