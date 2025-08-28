SunExpress, Uçak İçi Menüsünü Yeniledi

TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, uçak içi menüsünü yeniledi. Türk ve dünya mutfağından sevilen tatların yanı sıra vejetaryen ve vegan alternatiflerin de yer aldığı yeni menü, tüm SunExpress uçuşlarında yolcularla buluşuyor.

SunExpress, yolcu beklenti ve tercihleri dikkate alınarak yenilenen ve TURKISH DO & CO imzası taşıyan menüsünde her damak zevkine hitap eden, zengin seçenekler sunuyor. Güne yeni başlayan yolcular için omlet, pankek ve peynirli börek gibi sıcak lezzetlerin yer aldığı zengin kahvaltı tabakları satışa sunulurken ana öğünlerde Türk mutfağının öne çıkan tatlarından Adana kebap ve Tire köftenin yanı sıra, gulaş ve Café de Paris soslu tavuk gibi dünya mutfağından seçkiler yer alıyor. Ayrıca menüde, makarna alternatiflerine ek olarak meze çeşitlerinden oluşan vejetaryen tabağı ile falafelli vegan menü ve küçük misafirler için de özel olarak hazırlanan çocuk menüsü bulunuyor. Tüm menülere içecek ikramı da eşlik ediyor.

İrmik helvasının ve erikli kekin de yer aldığı tatlı tabağı menüsünde, artık özel günler için kutlama pastası da sunuluyor. El yapımı olarak hazırlanan pastalar, servis takımıyla birlikte özel kutusunda yer alırken, misafirler dilerlerse pastalarını uçuşun ardından yanlarında götürebiliyor.