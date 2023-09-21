Sultangazi'de Hafif Ticari Araç Tramvay İstasyonuna Çarptı

Sultangazi'de kontrolden çıkan araç tramvay hattının demir korkuluklarını yıktı

Beton bariyere çarparak tramvay hattının demir korkuluklarını yıkan sürücü yaralandı

İSTANBUL - Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, beton bariyerlere çarparak tramvay hattına ait bakım istasyonunun demir korkuluklarını yıktı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada park halindeki tramvayın ise camı zarar gördü.

Kaza saat 10.00 sıralarında Malkoçoğlu mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzeri Habibler istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 34 UH 4338 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Erkan Şimşek, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan araç T4 Topkapı - Mescid-i Selam tramvay hattına ait Habibler bakım istasyonunun beton bariyerlerine çarparak demir korkulukları yıktı.

Kazayı gören bakım istasyonunda görevli güvenlik çalışanları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayda bakım istasyonunda park halinde bulunan bir tramvayın kapısının camı ise zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.