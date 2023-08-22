Sultanbeyli'de İki Katlı Binada Yangın Çıktı

Sultanbeyli'de iki katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mahallede paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 16.15 sıralarında Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi Çiçek Çıkmazı üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı kısmına başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Binadan yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Binada yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olayla can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Çıkan yangın esnasında mahallede büyük panik yaşandı. - İSTANBUL