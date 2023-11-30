Üye Girişi
Haberler

Sultanbeyli'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sultanbeyli'de bulunan bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak çatıda hasar meydana geldi.

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin tüm çatıyı sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Battalgazi Mahallesi Kadılar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına merdiven aracı ile müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, binada hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye İtfaiye Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title