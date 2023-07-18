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Sosyal medyada canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekiyorlar

Yaşam Haberleri

Siirt'te bazı vatandaşlar, Deyr mevkiinde tehlikeli alanda canlarını tehlikeye atarak sosyal medyada paylaşım uğruna fotoğraf çekmeye devam ediyorlar.

Sosyal medyada paylaşım uğruna canlarını hiçe sayıyorlar

SİİRT Siirt'te bazı vatandaşlar, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deyr mevkiinde tehlikeli alanda canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekiyor. Olası bir hata hayatlarına mal olacağını bile bile sosyal medyada uğruna metrelerce yüksekten fotoğraf çekmeye devam ediyorlar.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Botan Vadisi Deyr mevkisi, vatandaşların vazgeçilmez mekanı oldu. Bölgeye gelen vatandaşlar, canlarını tehlikeye atarak riskli bölgeye geçip fotoğraf çekiniyor. Tehlikeli alana geçen vatandaşların ölümle burun buruna gelerek fotoğraf çektirmesi pes dedirtti. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan bölüme geçen vatandaşlar, metrelerce yükseklikte canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekiniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Yaşam

Siirt Yaşam Haberler

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