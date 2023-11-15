Sosyal Medya Fenomeni Ayşenur Parlak'ın Son Yolculuğu
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Amansız hastalığa karşı mücadele veren Ayşenur Parlak, Kuşadası'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye birçok seveni katıldı.
Bir süredir yakalandığı amansız hastalığa karşı mücadele veren ve önceki gün hayatını kaybeden 37 Yaşındaki Sosyal Medya Fenomeni Ayşenur Parlak Kuşadası'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kuşadası ilçe merkezindeki İkiçeşmelik Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından, Ayşenur Parlak, Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Ayşenur Parlak'ın ailesinin yanı sıra, sosyal medya platformlarında onunla etkileşimde bulunan birçok seveni katıldı.
Ayşenur Parlak'ın anısını yaşatmak adına yapılan son veda da kaydedilerek genç fenomenin yaşamına duyulan saygı dile getirildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam