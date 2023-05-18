Sorgun'da Şiddetli Rüzgar İş Yerlerinin Çatılarını Uçurdu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bazı iş yerlerinin çatıları uçtu. Bölgenin en büyük sanayi sitesi olan Sorgun Sanayi Sitesi'nde 5 iş yerinin çatısı uçtu.