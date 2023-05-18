Sorgun'da Şiddetli Rüzgar İş Yerlerinin Çatılarını Uçurdu
Yaşam Haberleri
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bazı iş yerlerinin çatıları uçtu. Bölgenin en büyük sanayi sitesi olan Sorgun Sanayi Sitesi'nde 5 iş yerinin çatısı uçtu.
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.
Yozgat Sorgun'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bölgenin en büyük sanayi sitesi olan Sorgun Sanayi Sitesi'nde 5 iş yerinin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle etrafa saçılırken, park halindeki bir araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halit Yılmaz - Yaşam