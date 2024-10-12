Sonbaharın Renkleriyle Dipsiz Göl Şelalesi

SİVAS'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında yer alan Dipsiz Göl Şelalesi, sonbaharın gelmesi ile tüm pastel tonları bir arada yansıtan görüntüye büründü.

Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsiz Göl Şelalesi, her mevsim manzara ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İsmini yakınında bulunan ve derinliği bilinmediği için Dipsiz Göl'den alan, ondan akan su ile oluşan şelale, özellikle şehir dışından gelenlerin ilgisini çekiyor. Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, ilkbaharda mavi ve yeşil renkleri ile kendine hayran bırakırken, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara dönüşmesi ile tüm pastel renkleri bir arada harmanlıyor. Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdiven ile inilebilen şelalede, suyun aktığı bölümlerdeki sarkıt oluşumları da dikkat çekiyor. Şelaleden savrularak, ince bir şekilde dökülen ve bu yönüyle gelinlik benzetmesi yapılan şelalenin etrafındaki orman da sonbahardaki görüntüsü ile bölgeden geçenleri mest ediyor.