Soma'da şiddetli rüzgarın etkisiyle çatı altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Yaşam Haberleri
Manisa'nın Soma ilçesinde, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen çatının altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi, ancak maalesef kişi hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Soma ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen çatının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kiraz Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen çatı, mahalle sakinlerinden Fahri Çanakpınar'ın (59) üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Çanakpınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Yaşam