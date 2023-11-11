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Soma'da şiddetli rüzgarın etkisiyle çatı altında kalan kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen çatının altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi, ancak maalesef kişi hastanede hayatını kaybetti.