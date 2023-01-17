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Sokaktaki kedilere acımasız tuzak! "Motorumu kirletiyor" bahanesiyle çivili tahta hazırladı

Yaşam Haberleri

Kedilere karşı önlem almaya çalışan bir kişi motorunun üzeri kirlenmesin diye hayvanlara çivili tuzak hazırladı. Kedilere böyle bir tuzak hazırlayan şahıs sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.

Son dönemde sokak hayvanlarına karşı gösterilen anlayışsızlık karşımıza farklı şekillerle çıkıyor. Bir kişi "Kediler motorun örtüsünü kirletiyor" bahanesiyle çivili tuzaklar hazırladı.

ÇİVİLİ TAHTLARI MOTORUN KOLTUĞUNA YERLEŞTİRDİ

İstanbul'da olduğu öğrenilen şahısın hayvanlar için yaptığı acımasız plan sosyal medyada tepki çekti. Tahtaların üzerine çiviler çakan motor sahibi onları motor koltuğunun üzerine yerleştirdi. Böylece motorun üstüne çıkmaya çalışan sokak hayvanlarını uzaklaştırmayı planladı.

ACIMASIZ TUZAK ELEŞTİRİLDİ

Sokaktan geçen bir vatandaş dikkatini çeken bu tuzakları kayda alarak acımasızlığı sosyal medyada paylaştı. Bazı kullanıcılar tuzağın hayvanlara zarar vermek için değil onları uzak tutmak için yapıldığını öne sürse de birçok kullanıcı kedilerin farkında olmadan çıkması durumunda zarar göreceklerini söyleyerek motorun sahibine tepki gösterdi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Yaşam

Motosiklet Tuzak kedi Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Vahdettin Bayram:

ne var bunda....

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