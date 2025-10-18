Haberler

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Güncelleme:
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Sokakta video çeken genç bir kadın, yoldan geçen bir kişinin bedenine dair yaptığı uygunsuz yorumu sosyal medya hesabından "Hayatımın şokunu yaşadım" notuyla paylaştı. Yaşlı kadın, genç kıza "Zayıflaman lazım, 5 kilo fazlan var" dedi. Genç kadının "Ben öyle düşünmüyorum" demesine rağmen yaşlı kadın "Hayır, o bacaklar incelecek" şeklinde sözlerini ısrarla sürdürdü.

Sokakta video çeken genç bir kız, yoldan geçen bir kadının bedenine dair yaptığı uygunsuz yorumu sosyal medya hesabında "Hayatımın şokunu yaşadım" notuyla paylaştı.

"5 KİLO FAZLAN VAR"

Görüntülerde, kadının fotoğraf çektiği sırada bir kişinin yanına yaklaşarak "Zayıflaman lazım" dediği duyuluyor. Kadının "Zayıflamam mı lazım?" sorusuna ise "Evet, bacakların kalın. Fotoğraf çektiğine göre modayla ilişkin var ama 5 kilo fazlan var" şeklinde yanıt veriyor.

"HAYIR, O BACAKLAR İNCELECEK"

Genç kadının "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum" demesine rağmen vatandaşın ısrarla "Hayır, o bacaklar incelecek" sözlerini sürdürdüğü görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcıların tepkisini çekti. Pek çok kişi, sokakta kadınların bedenleriyle ilgili yorum yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıgöksel çakıroğlu:

Guzel dese olur begenmeyince kuduruyorlar... Cunku hayattaki gayeleriinsalara kendini bevendirip kabullendirmek, bu kadar insanlar icin yasarsan insanlarda seni rezil eder umursamanz uzer..ayrica bunun bir haber degeribile yok ne boş adamsiniz.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıThranduil:

Kadın eğlenmiş sadece. Kızıyla da aynı şekilde eğlenir bana samimi geldi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
