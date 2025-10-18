Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç bir kız, yoldan geçen bir kadının bedenine dair yaptığı uygunsuz yorumu sosyal medya hesabında "Hayatımın şokunu yaşadım" notuyla paylaştı.

"5 KİLO FAZLAN VAR"

Görüntülerde, kadının fotoğraf çektiği sırada bir kişinin yanına yaklaşarak "Zayıflaman lazım" dediği duyuluyor. Kadının "Zayıflamam mı lazım?" sorusuna ise "Evet, bacakların kalın. Fotoğraf çektiğine göre modayla ilişkin var ama 5 kilo fazlan var" şeklinde yanıt veriyor.

"HAYIR, O BACAKLAR İNCELECEK"

Genç kadının "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum" demesine rağmen vatandaşın ısrarla "Hayır, o bacaklar incelecek" sözlerini sürdürdüğü görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcıların tepkisini çekti. Pek çok kişi, sokakta kadınların bedenleriyle ilgili yorum yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.