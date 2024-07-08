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Sokak köpekleri 5 yaşındaki Abbas'ı hedef aldı! Ağır yaralanan çocuk yaşam savaşı veriyor

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Adana'da meydana gelen olayda arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk, sokak köpeğinin saldırısıyla bacağından yaralandı. Yere yığılan çocuğa bu defa da 5 sokak köpeği daha saldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğun tedavisi sürüyor.

Adana'da 5 yaşındaki Abbas Haşmet, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak kurtarılan çocuk ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SOKAKTA OYUN OYNARKEN KÖPEK SALDIRDI

Olay, 5 Haziran'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

YERDE YATARKEN 5 SOKAK KÖPEĞİ DAHA SALDIRDI

Bacağından yaralanan Haşmet, yere yığıldı. Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı.

KÖPEKLERİN ELİNDEN ZORLA ALDILAR

Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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