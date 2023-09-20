Sokak köpekleri ayının peşinden koştu

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda sokak köpeklerinin ayının peşinden koşması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soğuksu Milli Parkı'nda yaban hayvanları için bırakılan yemek artıkları, sokak köpeklerinin de bu alanda toplanmasına neden oldu. Akşam saatlerinde bırakılan yemek artıklarını yemek için milli park merkezine inen bir ayı, sokak köpekleri ile karşılaştı. Ayının köpek sürüsünün arasında kalması ve bir süre sonra köpeklerin peşinden gitmesi nedeniyle yolun karşı tarafına geçerek ormana kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı.