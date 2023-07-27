Sokak köpeği ikram edilen dondurmayı geri çevirmedi

BATMAN - Sıcakların etkili olduğu Batman'da, sokak köpeği bir vatandaşın ikram ettiği dondurmayı geri çevirmedi.

Batman'da yaz mevsimiyle beraber aşırı sıcak havalar insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sokakta sıcaktan bunalan köpeği gören İdris Ekinci, kendisine aldığı dondurmayı köpeğe vererek serinlemesini sağladı. Sokak köpeğinin dondurmayı iştahla yalamasına sevindiğini söyleyen Ekinci, köpeğin sıcaktan bayılmak üzere olduğunu söyledi.

Çocukların suyun içinde oynadıkları için köpeğin su içemediğini belirten İdris Ekinci, "Burada su var ama çocuklar suda oynadığı için köpek su içmeye korkuyordu. Köpek susamıştı, bitkindi ve mahvolmuştu. Ölmek üzereydi desem daha iyi olur. Baktım ve su vereyim dedim. İki üç kap suyu nasıl iştahla bitirdi. O su içerken ben mutlu oldum. Çocuklardan dolayı su içemedi çünkü hayvan korkuyordu. Sonra marketten dondurma alayım dedim. Dondurma alırken belki köpek dondurma da yer dedim. Ama dondurmayı verirken ne iştahlı yiyordu, ne iştahlı yiyordu. Ben mutlu oldum o mutlu oldu. Bir tane daha verdim bir tane daha yedi" dedi.