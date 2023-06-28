Sokak Kedisinin Ameliyat Sonrası Çıkan Metal Çivi Yerinden Oynadı

BURSA'da sosyal medyada 'beline çivi çakıldı' denilen sokak kedisinin, kalça kırığı nedeniyle ameliyat edildiği ve kemiklerinin daha çabuk ve sağlıklı kaynaması için takılan metal çivinin, yerinden oynayıp derisini yırtarak dışarıya çıktığı belirlendi. Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce bulunan Kedi, Sahipsiz Hayvan Barınağı'nda ameliyat edilerek vücuduna takılan metal çıkartıldı. Barınak çalışanları tarafından, 'Portakal' adı verilen kedi tedavisinin ardından sahiplendirilecek.

Bursa'da bir sokak kedisi, kalça kırığı nedeniyle, ismi henüz öğrenilemeyen bir veteriner kliniğinde ameliyat edildi. Kemiklerin daha çabuk ve sağlıklı kaynaması için metal çivi takılan kedi, tedavisinin ardından sokağa bırakıldı. Kalçaya takılan metal bir süre sonra yerinden oynayıp kedinin derisini yırtarak dışarı çıktı. Hayvanın o halini görüntüleyen bir kişi sosyal medyada, 'Kedinin beline çivi çaktılar' şeklinde paylaşımda bulundu. Tepki toplayan paylaşımların ardından Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kediyi, Cumalıkızık Mahallesi'nde buldu. Yürümekte zorluk çektiği görülen kedi, Sahipsiz Hayvan Barınağı'nda ameliyat edilerek vücuduna takılan metal çıkartıldı. Barınak çalışanları tarafından, 'Portakal' adı verilen kedi, tedavisinin ardından bu kez sokağa bırakılmayıp sahiplendirilecek.

Kedinin kalçasına çivi çakıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş, "Portakal ismini verdiğimiz bir sokak hayvanımız, daha önceden bir kalça kırığı ameliyatı geçirmiş ve kırık bölgesine bir pim takılmış. İyileştikten sonra pim kendini dışarıya atınca, dışarıdan gören vatandaşlar, 'Kediye çivi çakılmış' gibi yanlış beyanatlarda bulunarak, bir sokak hayvanına zarar verilmiş gibi gösterilmiştir. Öyle bir durum söz konusu değil. Biz bu pimi gören duyarlı vatandaşlarımızın duyurularıyla gittik, kediyi bulduk. Buraya getirdikten sonra gerekli operasyonu yaptık. Kendisinin sağlığı da çok iyi. Acil bir şekilde sahibini bekliyoruz. Çünkü sağlıklı hayvanların barınak ortamlarında bulundurulması, bizim için de onlar için de iyi değil. Birkaç gün içerisinde sahip bulamazsak, beslenme odaklarımızdan birine bırakacağız" dedi.