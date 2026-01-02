Haberler

Diyarbakır'da Soğuktan Etkilenen Buzağı Evde Isıtıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde doğan bir buzağı, soğuktan kurtulması için sahibi tarafından eve taşınarak soba kenarında ısıtıldı ve fön makinesiyle kurutuldu. Aynı zamanda kar nedeniyle ahıra ulaşamayan başka bir vatandaş, karı kazarak tünel açtı ve hayvanlarının bakımını gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kış ortasında doğan ve soğuktan etkilenen buzağı, sahibi tarafından eve götürülerek soba kenarında ısıtılıp, fön makinesi ile kurutuldu.

Kulp ilçesinin kırsal Şenyayla Mahallesi'nde dünyaya gelen buzağı, soğuktan etkilenince sahibi tarafından eve getirildi. Buzağı, soba kenarında ısıtılıp, fön makinesiyle kurutuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KARDA TÜNEL AÇIP AHIRA ULAŞTI

Çınar ilçesine bağlı kırsal Bellitaş Mahallesi'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle ahıra gidemeyen bir vatandaş, karı kazarak tünel açtı. Vatandaş, açtığı tünel sayesinde ahıra ulaşıp hayvanlarının bakımını yaptı. Çermik ilçesinde ise bir vatandaşın yaptığı kardan kadına makyaj yaptığı anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
