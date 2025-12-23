Fatih'te Vatandaşlar Soğuk Havaya Aldırış Etmeden Denizde Yüzdü

FATİH'te bir grup vatandaş soğuk havaya aldırış etmeden denizde yüzdü. Kalabalık grubun sırayla deniz atladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Cankurtaran Mahallesi Sarayburnu Sahili'nde sabah saatlerinde bir grup vatandaş, soğuk havaya aldırış etmeden denizde yüzdü. Vatandaşlar sırasıyla balıklama denize atladı. Uzun bir süre denizde yüzen vatandaşlar daha sonra kıyıya çıktı. Kalabalık grubun soğuk havaya aldırış etmeden denizde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.