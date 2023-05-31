SMA Tip 1 hastası Güneş bebek için Burdur'da konser düzenlendi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, SMA Tip 1 hastası Güneş bebek için konser verdi. Konser girişinde Güneş bebek için stant açıldı ve broşürler dağıtıldı. Konseri İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, milli eğitim şube müdürleri, Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın ve Burdurlular izledi.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu'nun konserinde şarkılar SMA Tip 1 hastası Güneş bebek için söylendi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay Antakya'dan Isparta'ya yerleşen Aydın ailesinin SMA Tip 1 hastası kızı 10 aylık Güneş için konser girişinde stant açıldı. Konsere gelenlere Güneş bebeğe destek olmaları için broşür dağıtıldı ve hesap numaralarına yardım yapmaları, SMS'le de destek vermeleri istendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konseri İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, milli eğitim şube müdürleri, Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın ve Burdurlular izledi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı Ses Eğitimi Öğretim Görevlisi Tuğba Sahil'in konuk sanatçı olarak katıldığı konserde Şef Zafer Danacı yönetimindeki topluluk üyeleri koro ve solo olarak Kürdi, Muhayyer Kürdi, Acem Kürdi, Karcığar ve Hüzzam makamında eserler seslendirdi.

Konser sonunda konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu, 'Biz bu geceyi Güneş bebeğe atfen yaptık. Malum çok büyük bir deprem yaşadık. Biz Türk milleti olarak iyi ve kötü günde birleşmesini bilen bir milletiz. Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır" diye konuştu. (DHA)