Şizofren Hastası Genç Alışveriş Merkezinin Çatısına Çıkarak İntihar Girişiminde Bulundu

Manisa'da intihara kalkışan şizofren hastası genci, polis ikna etti

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda şizofren hastası olduğu öğrenilen bir genç Turgutlu'da bulunan bir alış veriş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çabası sonuç verdi, 30 yaşındaki genç bulunduğu binadan indirilerek emniyete götürüldü.

Olay Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesinde bulunan bir alış veriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa'nın Demirci ilçesinden bir yakınıyla birlikte tedavi görmek için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülen ve ardından Demirci'ye dönmek üzere yola çıkan N.Ç. Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi yakınlarında aracı durdurarak kaçtı. Turgutlu ilçesi E-96 karayolu üzerinde bulunan bir alış veriş merkezinin çatısına çıkan N.Ç.'yi burada gören vatandaşlar 112 ihbar hattını arayarak bir şahsın çatıda bulunduğu ihbarında bulundu.

Olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından önce çatıdan merdivenlere indirilen şizofren hastası genç ardından da polislerin ikna çabaları sonucu polis aracına bindirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve gencin hastaneye yatırılması için girişimde bulunulacağı öğrenildi.