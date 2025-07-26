Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir?

Sivas'ta ilginç bir olay yaşandı. Yokuş aşağı park edilmiş bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle aniden geri geri gitmeye başladı. Aracın hareket ettiğini gören araç sahibi büyük şaşkınlık yaşadı. O anları kayda alan vatandaşın videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"BU DURUM TAMAMEN GÖZ YANILSAMASIDIR"

Gönderinin altına "Manyetik alan. Çoğu yerde var halen neye şaşırıyorsun?", "Dağların ve bitki örtüsünün yapısı insanı yanıltabilir; aslında yol rampa aşağı değil, rampa yukarıdır. Bu durum tamamen bir göz yanılmasıdır", "Yokuş yukarı gibi geldi bana", "90'lı yıllarda vardı böyle videolar" şeklinde yorumlar yapıldı.