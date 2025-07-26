Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir?

Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir?
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Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir?
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Sivas'ta yokuş aşağı park edilen bir aracın kendi kendine geri gitmesi sürücüyü şaşırttı. Olayın görüntüleri viral olurken, kullanıcılar bunun bir göz yanılması olduğunu belirten yorumlar yaptı.

Sivas'ta ilginç bir olay yaşandı. Yokuş aşağı park edilmiş bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle aniden geri geri gitmeye başladı. Aracın hareket ettiğini gören araç sahibi büyük şaşkınlık yaşadı. O anları kayda alan vatandaşın videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"BU DURUM TAMAMEN GÖZ YANILSAMASIDIR"

Gönderinin altına "Manyetik alan. Çoğu yerde var halen neye şaşırıyorsun?", "Dağların ve bitki örtüsünün yapısı insanı yanıltabilir; aslında yol rampa aşağı değil, rampa yukarıdır. Bu durum tamamen bir göz yanılmasıdır", "Yokuş yukarı gibi geldi bana", "90'lı yıllarda vardı böyle videolar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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