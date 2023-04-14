Sivas'ta Yol Kenarında Ayı Yavrusu Görüntülendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde köy yolunda yiyecek arayan ayı yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Pusat köyü yolunda kamyonet ile gezen Ahmet Şahin ve Erdi Özarslan'ın önüne aniden çıkan yavru, bir süre aracın önünde koştu ve ardından kayalıklara çıkarak gözden kayboldu.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde köy yolunda yiyecek arayan ayı yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Pusat köyü yolunda kamyonet ile gezmeye çıkan Ahmet Şahin ve arkadaşı Erdi Özarslan'ın önüne aniden ayı yavrusu çıktı. Yiyecek aramak için yola çıktığı düşünülen yavru, bir süre aracın önünde koştu, ardından da yol kenarındaki kayalıklara çıkarak gözden kayboldu. Ayı yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.