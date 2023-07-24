Sivas'ta Yetim Çocuklar İçin Düzenlenen Piknikte Eğlence Dolu Anlar

Sivas Belediyesi, Hayat Ağacı Derneği ve hayırsever iş adamı Ali Öztürk'ün katkılarıyla yetim çocuklar için Paşabahçe Mesire Alanı'nda piknik düzenlendi. Yaklaşık 300 yetim çocuk, ata binme, pasta kesimi, tırmanış duvarı gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Sivas'ta yetim çocuklar düzenlenen piknik programında doyasıya eğlendi. "Bir El de Sen Uzat" gönüllerinin organizasyonuyla, Sivas Belediyesi, Hayat Ağacı Derneği ve hayırsever iş adamı Ali Öztürk'ün katkılarıyla yetim çocuklar için Paşabahçe Mesire Alanı'nda piknik düzenlendi. Ata binme, pasta kesimi, tırmanış duvarı gibi birçok etkinliği içerisinde bulunduran piknik organizasyonunda yaklaşık 300 yetim çocuk doyasıya eğlendi.

"Yetim gülerse dünya güler"

Bir Elde Sen Uzat gönüllü topluluğu üyesi Ahmet Özaydın, 'Yetim gülerse dünya' güler sloganıyla yola devam ettiklerinden bahsederek, "Her yıl düzenlemiş olduğumuz yetim pikniğindeyiz. Bu piknik tamamen yetimlere ve annelerine ait. Onları utlu etmek adına güzel etkinlikler yaptığımıza inanıyoruz. 'Yetim gülerse dünya güler' diye bir sözümüz vardır. Bu sözle hareket ederek yılda bir defa böyle büyük bir etkinlik düzenliyoruz ama yılın her günü onların yanındayız" dedi.

Çocuklar ise çok eğlendiklerini ifade etti. - SİVAS