Sivas'ta Yavru Leylek Okulun Çatısından Düştü

SİVAS'ta bir okulun çatısındaki leylek yuvasındaki yavru, bahçeye düştü. Yavru leylek, okulun müdürü Ömer Doğan Çerçioğlu tarafından yeniden yuvasına konuldu.

Kentte 40 yıldır leylekleri misafir eden Şehit Erdal Çetin İlkokulu'nun çatısında bulunan yuvadaki yavru leylek, bahçeye düştü. Leyleği gören vatandaşlar okul yönetimine haber verdi. Okul Müdürü Ömer Doğan Çerçioğlu, herhangi bir yarası olmayan yavru leyleği alarak yeniden yuvasına koydu. Çerçioğlu, "Leylekler yavru olduğu için zaman zaman yuvadan düşebiliyorlar. Çevredeki duyarlı vatandaşlarımız ise bize haber veriyor. Leyleği yeniden yuvasına sağlıklı bir şekilde koyduk" dedi. (DHA)