Sivas'ta traktör uçuruma uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan traktör yaklaşık 400 metrelik uçurumdan uçarak sürücüsü Mevlüt Gündoğan'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta traktör 400 metrelik uçurumdan uçtu: 1 ölü

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör yaklaşık 400 metre uçurumdan uçtu, sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gürün ilçesi Gökpınar mevkiinde meydana geldi. Mevlüt Gündoğan idaresindeki 58 AAH 078 plakalıa traktör direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 400 metrelik uçurumdan uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Gündoğan olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.