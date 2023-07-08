Sivas'ta traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Yunusören köyünde traktörle tarlasına saman balyası yapmaya giden M.K. (69), kontrolden çıkarak devrilen aracının altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü yolda hayatını kaybetti.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Yunusören köyünde traktörle tarlasına saman balyası yapmaya giden M.K. (69), kontrolden çıkarak devrilen aracının altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü yolda hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Yaşam