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Sivas'ta traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Sivas'ta traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Yunusören köyünde traktörle tarlasına saman balyası yapmaya giden M.K. (69), kontrolden çıkarak devrilen aracının altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü yolda hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Yunusören köyünde traktörle tarlasına saman balyası yapmaya giden M.K. (69), kontrolden çıkarak devrilen aracının altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü yolda hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Yaşam

Jandarma Şarkışla Sivas Yaşam Haberler

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