Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
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Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 ACC 985 plakalı otomobil, Zara-Beypınar yolu kavşağında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Y.Ş. (63) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan T.D. (61), H.Y. (72), M.Ş. (62) ve İ.Ş. Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Yaşam