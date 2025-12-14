Nesli Tükenmekte Olan Vaşak Ağaçta Görüntülendi

SİVAS'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar arasında bulunan vaşak dinlendiği ağaçta cep telefonuyla görüntülendi.

Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyü kırsalında gezintiye çıkan kişi, bir ağacın üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşağı fark etti. Yaşam alanı olarak daha çok dağlık ve kayalık bölgeleri tercih eden vaşağın ağaçta dinlendiği görüldü. Bir süre sonra vaşak, ağaçtan inip gözden kayboldu. Vaşak, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.