Sivas'ta Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Alaca Sansar Görüntülendi

Sivas'ta Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Alaca Sansar Görüntülendi
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Sivas'ın Zara ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar cep telefonuyla görüntülendi. Sinan Köksal tarafından kaydedilen sevimli alaca sansar, meraklı bakışlarla etrafı inceledikten sonra yuvasına döndü.

SİVAS'ta, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar arasında yer alan alaca sansar cep telefonuyla görüntülendi.

Türkiye'de genellikle yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme riski yüksek türler arasında kırmızı listede yer alan alaca sansar, Zara ilçesine bağlı Kümbet köyünde görüntülendi. Yuvasından çıktığı gözlenen alaca sansar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kendisini cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Sinan Köksal'ı merakla bakışlarla seyreden alaca sansarın sevimli halleri dikkat çekti. Bir süre etrafta dolaşan alaca sansar, daha sonra yuvasına döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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