Sivas'ta Çöp Kamyonu Altında Can Veren Kişi

Sivas'ta mahalle çeşmesinden su doldurup evine gitmek isteyen bir kişi, kendisini fark etmeyen çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çeşmeden su doldurup evine gidiyordu, çöp kamyonunun altında kalarak can verdi

SİVAS - Sivas'ta mahalle çeşmesinden su doldurup evine gitmek isteyen bir kişi kendisini fark etmeyen çöp kamyonunun altında kalacak can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çayyurt Mahallesi 16. Sokak'ta yaşandı. Çöp almak için sokağa giren A.Ç.yönetimindeki 58 BY 287 plakalı çöp kamyonu, mahalle çeşmesinden bidonunu su doldurup evine dönen Ömer Sami Aydınoğlu'nufark etmeyerek üzerinden geçti. Yaşlı adam olay yerinde vefat etti. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.