Sivas'ın Altınyayla ve Şarkışla ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Dolu yağışı ile birlikte etraf adeta beyaza bürünürken bazı bölgelerde bahçeler sular altında kaldı. Maddi hasar oluştu.

Sivas'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, yollar beyaza büründü

Sivas'ın Altınyayla ve Şarkışla ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ve Şarkışla ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Altınyayla ilçe merkezi ve Şarkışla ilçesine bağlı Başören köyünde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ilerleyen dakikalar da yerini dolu yağışına bıraktı. Yoğun şekilde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Dolu yağışı ile birlikte etraf adeta beyaza bürünürken bazı bölgelerde bahçeler sular altında kaldı. Maddi hasar oluştu.