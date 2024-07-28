Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir sitede ortak kullanım havuza tesettürlü kadınların girmesi yönetim tarafından usulsüzce yasaklandı. Sitede evi bulunan ve havuza haşemayla girmek isteyen tesettürlü kadına yöneticiler engel oldu. Kadın ile yöneticiler arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzce'de bir sitenin havuzu usulsüzce tesettürlü kadınların kullanımına yasaklandı. Havuza haşemayla girmek isteyen bir kadına site yöneticileri engel oldu.
SİTENİN ORTAK HAVUZUNU TESETTÜRLÜ KADINLARA YASAKLADILAR
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Bir site yönetimi, ortak kullanıma açık olan havuzu tesettürlü kadınların girişine yasakladı. Havuza haşemayla girmek isteyen bir kadına site yönetimi usulsüzce engel olmak istedi.
HAŞEMAYLA HAVUZA GİREN KADINI ZORLA ÇIKARDILAR
Kadınla yöneticiler arasında tartışma çıktı. Yasağın hukuksuz olduğunu söyleyen kadın zorla havuzdan çıkarılmak istendi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.