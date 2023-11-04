Şişli'de 7 Katlı Binanın Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Şişli'de korkutan yangın: 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Şişli'de 7 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çatıyı kaplarken, yangın sokakta kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alarak kısa sürede söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşandı. Öte yandan çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.