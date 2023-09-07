Şırnak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şırnak'ta kırmızı ışıkta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi Belediye Kavşağı'nda bulunan trafik ışıklarında K.Ü yönetimindeki 55 ABA 446 plakalı araç seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen T.A. yönetimindeki 69 AAE 844 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kırmızı ışıkta bekleyen V.İ. yönetimindeki 34 CJF 994 çarptı. 69 AAE 844 plakalı aracın içinde bulunan A.Y ve S.A. yaralandı.

İhbar üzerine ola yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Şırnak Devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK