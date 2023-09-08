Şırnak'ta Goyan aşiretinin düğününde yöresel kıyafetler dikkat çekti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup bir düğünde takı ve para yerine davetlilerin giydikleri yöresel elbiseler renkli görüntüler oluşturdu.

Şırnak'ta aşiret kararıyla düğünlerde yöresel kıyafet giyme zorunluluğu

Goyan aşiretinin düğününde takı yerine giyilen kıyafetler dikkat çekti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde düğünlerde yöresel kıyafet giyme zorunluluğu bulunan Goyan aşiretinin düğününde renkli görüntüler oluştu.

Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup bölgenin tanınmış simalarından Fuat Tonka'nın kardeşi Bedri Tonka ile Gülcan Tunğ için iki gün iki gece süren görkemli düğüne takı ve para yerine davetlilerin giydikleri yöresel elbiseler damga vurdu. Düğüne AK Partili Belediye Başkanı Sait Ürek, aşiret liderleri, kanaat önderleri ve binlerce vatandaş katıldı. Düğün alanında gelin ve damada takılan takılar yerine bu kez kadınların giydikleri 10 bin liralık poşi ve yöresel kıyafetler dikkat çekti. Düğün alanında yöresel kıyafetli davetliler gece geç saatlere kadar halay çekti.

Davetlilerden Evin Tonka, görkemli düğünlerde süslenip geldiklerini belirterek, "Poşilerimizi takıyoruz. Herkesin düğününde takılmıyor. Kalabalık ve tanınmış kişilerin düğünü olunca zorunlu hale geldiği için giyiyoruz. Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.