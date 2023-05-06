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Şırnak'ta genç kız nehirde kayboldu

Şırnak'ta genç kız nehirde kayboldu

Yaşam Haberleri

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Diyar Güzel için arama çalışmaları başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde Diyar Güzel (20), yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu. Güzel için, arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü Ali Dino Kasrı mevkisinde meydana geldi. Diyar Güzel, yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu. Çevrede piknik yapanlar durumu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Diyar Güzel için, dalgıçlar arama çalışması başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Yaşam

Güçlükonak Dicle Yaşam Haberler

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