Şırnak'ta freni boşalan kömür yüklü tır şarampole devrildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.