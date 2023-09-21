Şırnak'ta freni boşalan kömür yüklü tır şarampole devrildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Şırnak-Cizre kara yolunda seyir halinde olan H.A. yönetimindeki 80 KD 751 plakalı kömür yüklü tır, Konak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam