Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Uçak Kazası ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda acil durum ve yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta kaza kırıma uğrayan uçaktan yükselen alevler ve siyah dumanlar gerçeği aratmadı. Ekipler, yangın söndürme, kurtarma ve yaralı tahliyesi gibi senaryo gereği gerçekleştirilen müdahaleleri başarılı bir şekilde tamamladı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında düzenlenen uçak kazası kırımı ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı acil durum ve yangın tatbikatı ilgili kurumların katılımı ile gerçekleştirildi. Apronun yanındaki boş alanda gerçekleşen ve senaryo gereği kırıma uğrayıp düşen uçaktan alevlerin yükseldiği, siyah dumanların gökyüzünü kapladığı tatbikat nefesleri kesti. Şırnak'taki ilgili birimlerin görev aldığı tatbikatta senaryo gereği, havalimanına inişte kaza kırıma uğrayan uçakta yangın söndürme, kurtarma ve yaralıların tahliyesi gerçekleştirildi. Ekipler yaralıları, triyaj alanına tahliyelerinin ardından ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye sevkini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112, polis, jandarma, havalimanı ARFF ekipleri, Cizre ve İdil itfaiye ekipleri ile ilgili ekipler sevk edildi. Olay yeri ve çevresinde bulunan yaralılar, tek tek kontrollü bir şekilde bölgeden alınarak güvenli bir alana taşındı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Nefes kesen tatbikat sonrası tüm personellere teşekkür eden Havalimanı Mülki İdare Amiri İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, tatbikatın amacının acil durumlara her zaman hazır olmak ve yapılacak analizler sonucunda her zaman daha iyisini yapmaya çalışmak olduğunu söyledi. Adıgüzel, "Bu tatbikatlar sonucunda da kamu kurum kuruluşları arasında iş birliği artıyor" dedi.

Acil durum tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirten Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ise, "Havalimanımız her zaman acil durumlara hazırdır. Bu tatbikatları iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştiriliyoruz. Bu yıl ise ilk defa akşam tatbikatı yaptık. Buradaki amacımız havalimanımızın her koşulda acil durumlara hazır olduğunu göstermektir" diye konuştu. - ŞIRNAK