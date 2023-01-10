Siparişi teslim ettiği yerde piyanonun başına geçen kurye, dinleyenleri mest etti

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan genç, siparişi teslim ettiği yerde piyanoyu çalmak istedi. Piyanonun başına geçen kurye, Mozart'ın Türk Marşı bestesini muhteşem bir performansla çaldı. O anlar sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Piyano çalan bir kuryenin görüntüleri sosyal medyada defalarca kez izlendi. Bir mekana sipariş eden kurye, gördüğü piyanoyu çalmak için izin istedi.

MOZART'IN TÜRK MARŞI'NI ÇALDI

Piyanonun başına geçen, Mozart'ın Türk Marşı bestesini büyük bir ustalıkla çaldı. Herkesi şaşkına çeviren kuryenin piyano performansı dakikalarca sürdü.

SOSYAL MEDYADA TIKLANMA REKORLARI KIRDI

Öğrenmenin ve çalmanın en zor olduğu enstrümanlar arasında gösterilen piyanoyu rahatlıkla çalan kuryenin videosuna sosyal medyada ilgi büyük oldu. Kuryenin, Fivem Admini kullanıcı adıyla sosyal medyada yayınlar yaptığı öğrenildi.