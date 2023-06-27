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Siparişe çıkan kurye, motoru sağa çekip pizzadan bir dilim yedi! Son hareketi geometri dersi gibi

Yaşam Haberleri

Siparişe çıkan bir kuryenin motoru sağa çekerek pizzadan bir dilim yediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde kuryenin, sanki hiç eksilmemiş gibi pizzanın dilimlerini bir araya getirdiği anlar kameraya yansıdı.

Yurt dışında gerçekleşen olayda siparişe çıkan bir kuryenin motoru sağa çekerek müşterinin pizzasından bir dilim yediği anlar yakınlardaki başka kişi tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

HİÇ DOKUNULMAMIŞ GÖRÜNTÜSÜ VERDİ

Sosyal medyada çokça paylaşım alan videoda, kuryenin dilimi afiyetle yedikten sonra diğer dilimleri birleştirerek pizzaya dokunulmamış görüntüsü vermesi dikkat çekti.

Siparişe çıkan kurye motoru sağa çekip pizzadan bir dilim yedi, son hareketi geometri dersi gibi

İşte sosyal medyadan bazı yorumlar:

Siparişe çıkan kurye motoru sağa çekip pizzadan bir dilim yedi, son hareketi geometri dersi gibi

Siparişe çıkan kurye motoru sağa çekip pizzadan bir dilim yedi, son hareketi geometri dersi gibi

Siparişe çıkan kurye motoru sağa çekip pizzadan bir dilim yedi, son hareketi geometri dersi gibi

Siparişe çıkan kurye motoru sağa çekip pizzadan bir dilim yedi, son hareketi geometri dersi gibi

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