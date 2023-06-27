Siparişe çıkan kurye, motoru sağa çekip pizzadan bir dilim yedi! Son hareketi geometri dersi gibi
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Siparişe çıkan bir kuryenin motoru sağa çekerek pizzadan bir dilim yediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde kuryenin, sanki hiç eksilmemiş gibi pizzanın dilimlerini bir araya getirdiği anlar kameraya yansıdı.
Yurt dışında gerçekleşen olayda siparişe çıkan bir kuryenin motoru sağa çekerek müşterinin pizzasından bir dilim yediği anlar yakınlardaki başka kişi tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
HİÇ DOKUNULMAMIŞ GÖRÜNTÜSÜ VERDİ
Sosyal medyada çokça paylaşım alan videoda, kuryenin dilimi afiyetle yedikten sonra diğer dilimleri birleştirerek pizzaya dokunulmamış görüntüsü vermesi dikkat çekti.
İşte sosyal medyadan bazı yorumlar:
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