Siparişe çıkan kurye, motoru sağa çekip pizzadan bir dilim yedi! Son hareketi geometri dersi gibi

Siparişe çıkan bir kuryenin motoru sağa çekerek pizzadan bir dilim yediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde kuryenin, sanki hiç eksilmemiş gibi pizzanın dilimlerini bir araya getirdiği anlar kameraya yansıdı.