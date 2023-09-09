Sinop'ta yanlış anlaşılan yangın ihbarı

Sinop'un Akliman Bölgesi'nde meydana gelen yangın ihbarı paniğe neden oldu. Ancak olayın yanlış anlaşıldığı ve temizlik çalışması sırasında kullanılmayan eşyaların yakıldığı ortaya çıktı.