Sinop'ta yanlış anlaşılan yangın ihbarı
Sinop'un Akliman Bölgesi'nde meydana gelen yangın ihbarı paniğe neden oldu. Ancak olayın yanlış anlaşıldığı ve temizlik çalışması sırasında kullanılmayan eşyaların yakıldığı ortaya çıktı.
Sinop'ta yangın ihbarı paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Sinop'un Akliman Bölgesi mesire alanında meydana geldi. Akliman Mesire alanı personeli çevrede temizlik çalışması yaparken kullanılmayan eşyaları yaktı. Ağaçlar arasında duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu Sinop İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. Daha sonra ise olayın yanlış anlaşıldığı belirtildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam