Sinop'ta mangal kömürü üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Boyabat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde Ahmet ve Mehmet Arı'ya ait mangal kömürü üretim atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde mangal kömürü üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Boyabat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde Ahmet ve Mehmet Arı'ya ait mangal kömürü üretim atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.

Ekipler, yangının iş yerine yakın bölgedeki ormanlık alana sıçramaması için mücadele etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.