Sinop'un Meydankapı Mahallesi'nde dün gece etkili olan şiddetli fırtına ile birlikte sahilde oluşan dev dalgalar, balıkçı teknelerine zarar verdi. Tekneler ile birlikte balıkçı ağları denize karıştı. Bir kısmı kıyıya vururken, bir kısmı kayboldu.

- Sinop'ta dev dalgalar balıkçı teknelerine zarar verdi, ağlar kıyıya vurdu

SİNOP - Sinop'un Meydankapı Mahallesi'nde dün gece etkili olan şiddetli fırtına ile birlikte sahilde oluşan dev dalgalar, balıkçı teknelerine zarar verdi. Tekneler ile birlikte balıkçı ağları denize karıştı. Bir kısmı kıyıya vururken, bir kısmı kayboldu.

Sinop'ta iki gün süren sert lodos, ev ve iş yerlerine zarar verdi. Şiddetli lodostan balıkçılar da etkilendi. Sinop Meydankapı Mahallesi Tophane Sokak'ta balıkçılık yapan Bülent Boyacı, balıkçı teknesini ve balık ağlarını dalgalara kaptırdı. Afad'ın ve Valiliğin yaptığı tüm uyarıları dikkate aldığını söyleyen Boyacı, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Daha önce bu büyüklükte bir fırtına ile karşılaşmadığına dikkat çeken Boyacı, "43 yaşındayım, bu zamana kadar böyle bir şey görmedik. AFAD uyarı yaptı, ağlarımızı güzel bir şekilde yukarıya kadar çektik. Bu zamana kadar böyle bir şey olmamıştı. AFAD'ın ve valiliğimizin yapmış olduğu uyarıların hepsini yerine getirdik, ağlarımızı yukarı kadar aldık, kayıklarımızı çektik. Ağlarımız berbat vaziyette ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bütün ağlarımız gitti" dedi.

Tüm ağlarının denize gittiğini belirten Boyacı, "Zararımızı bilmiyoruz, bunu devlet büyüklerimiz tespit edecek. Çapran ağımız yok, çinakop ağımız yok, 8 boy palamut ağımız yok, tirsi ağımız yok; ağların hepsi dalga da kayboldu, hepsi denizde. Buradan yetkililere sesleniyorum. Sinop'ta benim gördüğüm kadarıyla bir zarar gören şu an benim. Bütün uyarıları yerine getirdik, bu zaman kadar görülmemiş bir fırtına oldu. Çocukluğumdan bu yana balıkçılık yapıyorum, fırtınanın bu ağları buradan almasını aklım almıyor, düşünemiyorum" diye konuştu.

Yetkililere seslenen Boyacı, yardım isteyerek şunları söyledi:

"Kayıklarımızı bağladığımız yeri gördünüz. Kayıklarımız da denize gitti, alabora oldular. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Allah rızası için bizim zararımızı karşılasınlar, biz buradan ekmek yiyoruz.