Sinop'ta Denize Giren Aile Akıntıya Kapılarak Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Sinop Akliman sahilinde serinlemek için denize giren 5 kişilik bir aile rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılan aile sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sinop'ta serinlemek için denize giren 5 kişilik bir aile akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Sinop Akliman sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Sinop'a tatil için gelen; M.Y, E.N.Y, H.N.Y, N.Y, E.Y. serinlemek için denize girdi. Karadeniz sularında rip akıntısına kapılan aile boğulma tehlikesi geçirdi. Akıntının etkisiyle açığa sürüklenen aile Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından fark edildi. Cankurtaran ekipleri müdahale ederek şahısları sudan çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kurtarılan vatandaşlara ilk müdahalesini yaptı. Aile, ambulans ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP