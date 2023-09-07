Sinop'ta Denizde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Sinop'ta serinlemek için denize giren Ahmet Yusuf Mar, akıntıya kapılarak kayboldu. Baba sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, oğlu için arama çalışmaları devam ediyor.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarılırken, 16 yaşındaki oğlu için ise arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre; olay, Sinop'un Akliman sahilinde bugün saat 13: 00 sularında meydana geldi. İstanbul'dan Sinop'a tatil için gelen A.Y.M.(16) ve babası B.M.(50), serinlemek amacıyla denize girdi. Baba ve oğul bir süre sonra akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Baba Sinop Belediyesi can kurtaranları tarafından kurtarıldı. 16 yaşındaki A.Y.M.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.