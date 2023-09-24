Sinop'ta Cittaslow Gerze Sokak Şenliği Başladı

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen Cittaslow Gerze Sokak Şenliği başladı. Şenlik kapsamında yöresel lezzetler ve el sanatları sergilendi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy da şenliğe katıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Cittaslow Gerze Sokak Şenliği" başladı.

Şenlik kapsamında, Köşk Mahallesi Adnan Menderes Sokağı'nda yöresel lezzetler ve el sanatları ürünleri sergilendi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, şenliğe katılarak yöresel lezzetlerin tadına baktı, el sanatlarını inceledi.

Özarslan, Gerze'nin güzel bir şenliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy da Gerze'nin Türkiye'nin 13. Sakin Şehri olduğunu belirtti.

Şensoy, "Gerze, tarihi, doğası ve yeşiliyle başvurduğu bu uluslararası ağa Şubat 2017'de kabul edilirken Türkiye'nin 13. Sakin Şehri unvanını kazanmış oldu. Geçen süre zarfında bu sayı Türkiye' de 21'e yükselirken Gerze ise katıldığımız her platformda yaptığımız çalışmalar ile örnek alınan şehirler arasında gösterildi. Tarihi dokusunu günyüzüne çıkarttığımız çalışmalar ve el emeğini ve sanatı yaygınlaştırdığımız projelerle birlikte Gerze'yi marka bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyada 259 özel şehirden birisi olan Gerze'mizde gerçekleştireceğimiz sokak şenliğimize katılımlarınız sebebiyle teşekkür eder, keyifli vakit geçirmenizi dilerim." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Sinop Valisi Özarslan, Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Gerze Belediye Başkanı Şensoy, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran açılan stantları tek tek gezdi. Vali Özarslan katılımcılara belgelerini takdim etti.

Bir hafta sürecek etkinlik kapsamında, eski sokak oyunları oynanacak, çocuklar için özel etkinlik çadırı kurulacak, sokakta canlı müzik yapılacak, stantlarda çekilişler gerçekleştirilecek.