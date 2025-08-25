Sındırgı dün gece 221 kez sallandı: Doğal olmayan 2 durum var

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda meydana gelen depremler, çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. İlk depremin ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşandı.

GECE BOYUNCA YÜZLERCE ARTÇI OLDU

Sındırgı, gece boyunca çoğu 3,0'ın altında olmak üzere yüzlerce depremle sallandı. AFAD verilerine göre sabah 07.00 itibarıyla, 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından toplam artçı sayısı 221'e ulaştı.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

YERLİKAYA VE VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramalarının başladığını belirterek, "Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal sahada çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da "An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." sözleriyle kamuoyunu bilgilendirdi.

"DOĞAL OLMAYAN 2 DURUM VAR"

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV yayınında yaptığı değerlendirmede, "Burada doğal olmayan iki durum var: 15 gündür sürekli artçıların devam etmesi ve bunların çok geniş bir alana yayılması. Bu, bölgenin yeraltı yapısıyla ilgili bir durumu işaret ediyor." dedi.

Tüysüz, bölgede büyük bir deprem beklentisi olmadığını belirterek, "6,1 büyüklüğündeki depremin ardından fayın daha büyük bir deprem üretmesi beklenmiyor. Panik yapmamak lazım. Ancak hasar gören evlere girilmemesini tavsiye ederim. Artçılar uzun sürecek görünüyor." ifadelerini kullandı.

6,1 İLE SALLANMIŞTI

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. O günden bu yana bölgede artçılar sürüyor.