Sincan Belediyesi Patipark'ı Açtı

SİNCAN Belediyesi'nce, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında düzenlenen programda, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Patipark'ın açılışını gerçekleştirdi.

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde düzenlenen açılış törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe başkanları ve çok sayıda davetli ile öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler şiir okudu. Daha sonra köpek eğitmeni Ece Önderoğlu, köpeklerle gösteri yaptı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, açıklamasında, "Ankara'ya, Türkiye'ye örnek olmak adına ve burada hayvanlarımız için yaklaşık 5 dönümlük arazimizde 'Sevgi Bahçesi' adıyla bir yaşam ünitesi oluşturduk. Burası daha kapsamlı bir kampüs haline geldi. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin buraya gelmesi, burada yapılanları görmesi ve hayvan sevgisini hissetmeleri çok önemli. Ankara'nın en güzel, en örnek ve en model kampüsü diyebilirim. Deprem zamanı birçok şey yapıldı ama biz özellikle bir şey için çok fazla telefon ve teşekkür aldık. Deprem bölgesindeki kişiler 'biz her yerden her şeyin geldiğini gördük ama hayvan ambulansı bir tek sizde gördük' dediler. Yangınlarda da hayvanlara yetişebilmek için hayvan ambulansımızı oraya göndermiştik. İnsanoğlunun hoyratça dünyayı sömürmesine duyduğumuz hoşgörüyü biraz da hayvanlara gösterelim" dedi.