Sincan Belediyesi ilçeye yeni kreşler kazandırıyor

- Sincan Belediyesi ilçeye yeni kreşler kazandırmaya devam ediyor

ANKARA - Ankara'nın Sincan Belediyesi, ilçeye kazandırdıkları kreşlerin beşincisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sincan Belediyesi, Fatih Mahallesi 407'inci sokakta kreş açtı. İçerisinde çok sayıda oyuncağın yer aldığı kreş açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kreşin açılışında ise belediye tarafından bir adet kurban kesildi. Belediye Başkanı Murat Ercan burada yaptığı konuşmasında, açılışlara devam edeceklerini belirterek, "Dört tane köy konağımız var. Bitmek üzere hanımlara bir konağımız var. Millet kıraathaneleri var sıraya girecek üç adet. Onlarda bitmek üzere ve sonrasında kasım ayında bitmesini öngördüğümüz iki büyük iki projemiz var" dedi.

Kreş açılışında çocukların oyuna oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.