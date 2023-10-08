Silivri'de Sondaj Çukuruna Düşen Tilki Kurtarıldı

Silivri'de sondaj çukuruna düşen bir tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tilkinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri'de sondaj çukuruna düşen bir tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tilkinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri Çanta Mahallesi'nde bir tilki sondaj çukuruna düştü. Sondaj çukurunda izolasyon malzemelerine takılan tilki bulunduğu yerden çıkamadı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çukura inerek tilkiyi bulunduğu yerden çıkardı. Tilkinin kurtarılma anı ve çukurdan uzaklaşarak doğal ortamına gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL